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ПСЖ взима заместник на Кварацхелия през януари

ПСЖ взима заместник на Кварацхелия през януари
AP/БТА

Парижани се насочиха към ас на Байер Леверкузен

ПСЖ вече търси потенциални заместници на Хвича Кварацхелия. Грузинецът получи тежка контузия и ще пропусне мачовете до края на сезона. Парижани проявяват конкретен интерес към алжирския национал на Байер Леверкузен Ибрахим Маза, съобщава Флориан Плетенберг. 

20-годишният футболист може да играе на няколко позиции в атака. От ПСЖ ще опитат да се подсилят с Маза през януари. 

В същото време Байер не иска да се разделя с един от най-добрите си играчи и иска да поднови неговия договор. Настоящият контракт на Ибрахим Маза е до лятото на 2030 година. Германският клуб е готов да увеличи значително заплатата на родения в Берлин алжирски национал. 

"Аспирините" привлякоха Маза от Херта през лятото на 2025 година. През този сезон африканецът има 3 гола и 3 асистенции в 10 мача.

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