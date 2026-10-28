ПСЖ взима заместник на Кварацхелия през януари

ПСЖ вече търси потенциални заместници на Хвича Кварацхелия. Грузинецът получи тежка контузия и ще пропусне мачовете до края на сезона. Парижани проявяват конкретен интерес към алжирския национал на Байер Леверкузен Ибрахим Маза, съобщава Флориан Плетенберг.

20-годишният футболист може да играе на няколко позиции в атака. От ПСЖ ще опитат да се подсилят с Маза през януари.

В същото време Байер не иска да се разделя с един от най-добрите си играчи и иска да поднови неговия договор. Настоящият контракт на Ибрахим Маза е до лятото на 2030 година. Германският клуб е готов да увеличи значително заплатата на родения в Берлин алжирски национал.

"Аспирините" привлякоха Маза от Херта през лятото на 2025 година. През този сезон африканецът има 3 гола и 3 асистенции в 10 мача.