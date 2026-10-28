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Галин Иванов отнесе сурово наказание

Галин Иванов отнесе сурово наказание
Facebook/ FC Septemvri Sofia

Капитанът на Септември санкциониран за три мача

Дисциплинарната комисия към БФС наказа капитана на Септември София Галин Иванов за три двубоя. Опитният халф беше изгонен с директен червен картон в гостуването на Черно море, загубено с 0:2. 

В последните минути на срещата Иванов влезе в съприкосновение с халфа на "моряците" Идрис Бунаас. Футболистът на варненци получи втори жълт картон в тази ситуация и е санкциониран с един мач. 

Ето всички наказания на ДК: 

Със спиране от състезателни права

ССП

евро

Ивайло Ивайлов Иванов

ПФК „Локомотив“ Пловдив

1

160

Емил Светославов Стоев

ПФК „Славия“ София

1

150

Идрис Бунаас

ПФК „Черно море“ Варна

1

180

Педро Тавареш Ферейра

ПФК „Септември“ София

1

150

Галин Стефанов Иванов

ПФК „Септември“ София

3

160

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