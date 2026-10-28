Галин Иванов отнесе сурово наказание

Дисциплинарната комисия към БФС наказа капитана на Септември София Галин Иванов за три двубоя. Опитният халф беше изгонен с директен червен картон в гостуването на Черно море, загубено с 0:2.

В последните минути на срещата Иванов влезе в съприкосновение с халфа на "моряците" Идрис Бунаас. Футболистът на варненци получи втори жълт картон в тази ситуация и е санкциониран с един мач.

Ето всички наказания на ДК: