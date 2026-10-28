Галин Иванов отнесе сурово наказание
Капитанът на Септември санкциониран за три мача
Дисциплинарната комисия към БФС наказа капитана на Септември София Галин Иванов за три двубоя. Опитният халф беше изгонен с директен червен картон в гостуването на Черно море, загубено с 0:2.
В последните минути на срещата Иванов влезе в съприкосновение с халфа на "моряците" Идрис Бунаас. Футболистът на варненци получи втори жълт картон в тази ситуация и е санкциониран с един мач.
Ето всички наказания на ДК:
|
Със спиране от състезателни права
|
ССП
|
евро
|
Ивайло Ивайлов Иванов
|
ПФК „Локомотив“ Пловдив
|
1
|
160
|
Емил Светославов Стоев
|
ПФК „Славия“ София
|
1
|
150
|
Идрис Бунаас
|
ПФК „Черно море“ Варна
|
1
|
180
|
Педро Тавареш Ферейра
|
ПФК „Септември“ София
|
1
|
150
|
Галин Стефанов Иванов
|
ПФК „Септември“ София
|
3
|
160