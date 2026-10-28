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Даниел Митов след атаката край Калиакра: Москва може да възприеме колебанието на България като слабост

Даниел Митов след атаката край Калиакра: Москва може да възприеме колебанието на България като слабост
БТА

Бившият външен министър разкритикува Румен Радев за реакцията му след поредното нападение срещу търговски кораб в Черно море

Бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов отправи остри критики към премиера Румен Радев след атаката с морски дронове срещу търговски кораб край нос Калиакра. Според него липсата на категорична политическа реакция може да бъде възприета от Москва като признак на слабост.

В публикация във Facebook Митов отбеляза, че нападението е извършено в момент, когато министрите на отбраната на България, Румъния и Турция са обсъждали сигурността в Черно море в София.

"Не някъде далеч от нашите граници. Не в поредната гореща точка на войната. А непосредствено до българския бряг", написа той.

Според бившия министър атаката показва, че последиците от войната се приближават все повече до България, докато правителството не предприема достатъчно решителни действия.

"Москва търси слаби звена в НАТО. И политическата нерешителност може да бъде по-привлекателна мишена от недостига на военна техника", заяви Митов.

Той направи и исторически паралел с британския премиер Невил Чембърлейн и Мюнхенското споразумение от 1938 г., предупреждавайки, че стремежът към мир сам по себе си не гарантира, че противоположната страна ще прекрати действията си.

"Радев предложи мораториум. Мораториум няма", подчерта бившият външен министър.

Митов настоя, че всеки конкретен удар трябва да бъде разследван и извършителят му да бъде установен, но според него това не освобождава правителството от необходимостта да заеме ясна политическа позиция.

"Ако Кремъл разчете българското колебание като готовност да понесем и следващия удар, изпитанието може да стане по-тежко", предупреди той.

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