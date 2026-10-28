Тагарев пред Таралеж: За управляващите е ескалация активирането на защитата ни

Контейнеровозът CONTSHIP JET, плаващ под флага на Либерия, е станал обект на нападение с дронове в акваторията на Черно море в района на нос Калиакра, информира специализираният портал Maritime.bg по-рано през деня. Таралеж се свърза с бившия военен министър Тодор Тагарев за коментар по случая. Цялото интервю на Весела Веселинова може да прочетете на 29 октомври в сайта на Таралеж.

Разузнаването е много важна функция, но е само предпоставка, за да можем да се защитим, каза Тагарев пред Таралеж.

Той даде пример с наблюдателния самолет "Посейдон". "Дори когато дойде и направи полети над Черно море в нашето въздушно пространство американският самолет П-8 Посейдон, управляващите нарочно подчертаха, че е само разузнавателен и че няма поставени ударни задачи, докато самолетът е много сериозно въоръжен.

Искаха да демонстрират пред част от своя електорат, който се припокрива в голяма степен с електората на Илияна Илиянова, че взимат мерки, но няма да търсят ескалация, по думите на Йотова, защото според тях активирането на средства за защита е ескалация. Което е абсолютно необяснимо от професионална гледна точка".

На проведената среща в София между военните министри на България, Румъния и Турция Димитър Стоянов потвърди за атаката на контейнеровоз, атакуван от три дрона в близост до нашите акваториални води.

"Контейнеровоз е бил ударен от три морски дрона на около 21 морски мили от Шабла, докато министрите на отбраната на България, Румъния и Турция обсъждат мерки за сигурността в Черно море в София. Трите държави постигнаха съгласие за създаване на тристранен механизъм за координация, засилване на обмена на информация и подобряване на системите за ранно предупреждение", заяви Стоянов.

Към момента са спасени 18-те моряци от контейнеровоза. По информация на Maritime.bg към 15:20 часа на 28 октомври контейнеровозът „CONTSHIP JET“ все още е на вода.