Спират топлата вода в част от столичен квартал заради ремонт

Подмяната на участъци от топлопреносната мрежа в столичния квартал „Изток“ ще наложи временно спиране на топлата вода в ограничен брой сгради, съобщиха от „Топлофикация София“.

Ремонтните дейности са част от поетапното обновяване на мрежата и обхващат участъци, определени като приоритетни заради честите аварии и изтеклия експлоатационен срок. Работата няма да засегне целия квартал, а само определени жилищни сгради. От 12 до 27 ноември ще бъдат подменени отклоненията към жилищните блокове.

Топлоподаването ще бъде спряно за сградите на ул. „Латинка“ № 19, № 21, № 23, № 25 и № 27, бл. 78 на ул. „Константин Щъркелов“, както и бл. 79 и бл. 155 на ул. „Фредерик Жолио Кюри“.

От дружеството посочват, че е създадена организация за приключване на ремонтните дейности в максимално кратки срокове. При наличие на техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено преди предварително обявената дата.

За времето, през което услугата ще бъде прекъсната, на клиентите няма да се начисляват суми за топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.