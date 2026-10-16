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3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община
БТА

Право на участие имат местни и чуждестранни банки и финансови институции, които притежават валиден лиценз за територията на България

Три кредитни институции подадоха оферти, които бяха отворени днес, в процедурата, която Столичната община (СО) организира, за осигуряване на дългосрочен инвестиционен заем, съобщиха от пресцентъра на СО. 

Процедурата бе обявена в Деня на София – 17 септември, а крайният срок беше 15 октомври.

В рамките на процедурата потенциалните участници можеха да представят оферта за осигуряване на дългосрочен инвестиционен кредит в размер до 183 500 000 евро.

Право на участие имат всички местни и чуждестранни банки и финансови институции, които притежават валиден лиценз за територията на Република България. Сред задължителните условия са срокът на дълговото финансиране  да е не по-малък от 15 години, срокът за усвояване да е не по-малък от 3 години, с възможност за усвояване на траншове, като гратисният период по главницата е не по-малък от 3 години и срокът за погасяване на главницата трябва да е не по-малък от 12 години.

СО стартира процедурата за избор на финансова или кредитна институция за набиране на финансиране до 183,5 млн. евро в изпълнение на решение на Столичния общински съвет от 10 септември 2026 г. Със същото решение Общинският съвет даде право на кмета Васил Терзиев да сключи договор за инвестиционен заем и с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за сума до 183,5 млн. евро. С търсените средства в общ размер до 367 млн. евро ще бъде финансирана една от най-мащабните инвестиционни програми в историята на града, припомниха от Общината.

Заемът ще бъде дългосрочен и без обезпечение и ще се погасява от бъдещите приходи на Общината.

София има нужда от дългосрочно планиране и инвестиции, които да преодолеят натрупвания с десетилетия инфраструктурен дефицит. За да ускорим реализацията на подготвени проекти според нуждите на града, търсим устойчиво финансиране“, каза кметът на София Васил Терзиев.

Средствата ще позволят да се ускорят инвестициите, без да поставяме под риск финансовата устойчивост на града“, отбеляза заместник-кметът по финанси Георги Клисурски.

 

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