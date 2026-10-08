Столичната община следи над 300 нерегламентирани сметища

Следим над 300 нерегламентирани сметища и рискови терени. Продължаваме да картографираме нововъзникващи незаконни сметища. Това съобщи заместник-кметът на Столична община по направление „Околна среда“ инж. Николай Неделков, цитиран от пресцентъра на Общината.

Софийският районен съд е оправдал Николай Неделков по дело за клевета, заведено от Любка Любенова, бивш началник на сектор „Контрол на районните инспекторати“ в Столичния инспекторат. Решението е на първа инстанция и подлежи на обжалване.

Делото е заведено след публичните разкрития за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси на територията на София, станали известни през 2024 г. чрез разследването на Антикорупционния фонд „Властелините на пръстта“. По това време Неделков е директор на Столичния инспекторат и предоставя информация за установени нарушения и данни за предполагаеми корупционни практики, предаде БТА.

„Битката за всяка територия на София се води и в съдебните зали“, коментира кметът Васил Терзиев по повод съдебното решение, цитиран от общинския пресцентър.

Терзиев посочва, че когато в края на 2023 г. е назначил Неделков за директор на Столичния инспекторат задачата му е била ясна – да въведе ред там, където с години са се натрупвали проблеми, и да наложи реален контрол.