Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е „дълбоко разочарован“ от факта, че климатичната конференция на върха COP31 приключи без постигане на консенсус за общо заключително решение. Той призова правителствата да действат по-бързо по отношение на емисиите, изкопаемите горива и финансирането на мерките за климата.

Гутериш посочи, че споделя „дълбокото огорчение“ на онези, които са очаквали държавните ръководители да се издигнат на висотата на предизвикателствата, поставени от климатичната криза. По думите му този неуспех не променя фактите.

„Може да няма консенсус в залата за преговори, но няма никаква неяснота в науката“, подчерта той. Климатичните преговори на годишните форуми на ООН се провеждат на принципа на консенсуса, което означава, че е необходимо съгласието на всички участващи държави, за да бъде прието общо решение.

Гутериш отбеляза, че температурите продължават да чупят рекорди, климатичните крайности се засилват, а емисиите остават твърде високи, като всяко забавяне прави задачата по-трудна и по-скъпа. Според него светът вече е напът да надхвърли глобално договорената граница на затопляне от 1,5 градуса по Целзий, а прозорецът от възможности това превишаване да остане възможно най-кратко и минимално се „затваря стремително“.

Прагът от 1,5 градуса е заложен в Парижкото споразумение от 2015 г., с което правителствата се ангажираха да ограничат глобалното затопляне до тези нива спрямо прединдустриалната епоха. За да се ограничат мащабът и продължителността на превишаването, през настоящото десетилетие са необходими дълбоки и бързи съкращения на емисиите, заяви Гутериш. Той добави, че най-големите замърсители трябва да поемат водеща роля, развитите държави да изпълнят финансовите си ангажименти, а всяка страна да даде своя принос.

Ръководителят на ООН постави изкопаемите горива в центъра на своето изявление, посочвайки, че продължаващата зависимост от въглищата, петрола и природния газ подклажда климатичния хаос, излага икономиките на ценови шокове и подкопава енергийната сигурност. „Не можем да гасим пожара, докато наливаме масло в него“, предупреди той.

Гутериш обвини влиятелните лобита на изкопаемите горива, че прилагат тактиките на тютюневата индустрия, като изопачават научните факти, бавят политиките, блокират действията и трупат огромни печалби, докато хората по целия свят плащат цената. „Тези, които печелят от унищожаването на планетата, никога не бива да диктуват условията в битката за нейното спасяване“, категоричен бе той.

Генералният секретар припомни, че на срещата COP28 в Дубай всички държави се съгласиха на справедлив, организиран и равноправен преход към отказ от изкопаемите горива – първият случай, в който заключителен документ на форума разглежда темата в подобни рамки. Сега задачата е този преход да бъде ускорен, финансиран и реализиран, изтъкна Гутериш.

Той приветства страните, които излизат с конкретни планове, и призова да се надгражда върху пътните карти, предложени от бразилското председателство на COP30 за отказ от изкопаемите горива и спиране на обезлесяването. Инициативата „Климатично обещание на ООН“ ще подкрепя държавите в превръщането на тези планове в реални действия, заключи той.