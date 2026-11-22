Органите на реда в Гърция конфискуваха 35 картини фалшификати, които престъпна схема се е опитала да пласира като оригинали на прочути гръцки и световни майстори на обща стойност 1,7 милиона евро, информира вестник „Катимерини“.

В рамките на акцията в събота в Атина е задържан 44-годишен мъж, докато неговият съучастник – 49-годишен православен архимандрит, за когото има данни, че служи в САЩ – остава обявен за издирване. По данни на криминалистите духовникът е организирал пласмента през популярна платформа за електронна търговия, оперирайки зад потребителски профил с името „Йоанис“.

Разследването стартира на 7 октомври по сигнал на изкуствовед относно две платна, обявени в интернет като оригинали на гръцкия експресионист Георгиос Бузианис и придружени със сертификати за автентичност. Специалистът се усъмнил, че платната са част от много по-широка мрежа за измами с изкуство.

44-годишният заподозрян е заловен от полицията в района на атинската метростанция „Амбелокипи“ в момент, в който се подготвял да продаде шест творби за 5150 евро. При разпита той признал, че се е снабдявал с картините от издирвания свещеник, с когото се познават от 2014 г.

При последвалите обиски в жилищата на замесените са намерени и иззети общо 35 платна, сумата от 2750 евро в брой, 97 британски и четири френски златни монети, както и два скъпоценни камъка.

Извършеният оглед от историк и художествен критик е потвърдил, че нито една от творбите не е оригинал. Предстои назначена от съда експертиза да провери детайлно както самите картини, така и приложените към тях сертификати. На двамата мъже вече са повдигнати обвинения за измама в особено големи размери, търговия с фалшиво изкуство и нарушаване на авторски права, а полицията продължава работа по установяване на пълния обхват на мрежата и евентуални други съучастници.