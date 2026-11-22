Евертон Бала отбеляза втория гол за Левски при победата с 4:1 над Локомотив София в 15-ия кръг на Първа лига. Столичното дерби беше първият мач на “сините” на стадион “Георги Аспарухов” от 78 дни, а бразилецът подчерта колко важно е било отборът да зарадва привържениците и с играта си.

“Освен от победата имахме нужда и да играем добре. Мисля, че направихме едно страхотно представяне и това ни помага на увереността. Много съм щастлив както от гола, така и от отборната игра”, каза Бала.

Той разказа, че още преди първия съдийски сигнал си е представял как отборът отново играе пред своята публика. “Още преди мача имах предчувствие, че ще отбележа гол. Вече си представях как играем пред подкрепата на нашите фенове”, сподели футболистът.

След победата вниманието на Левски се насочва към гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. Бала призна, че времето за подготовка е кратко, но вижда в двубоя шанс отборът да покаже какво може срещу силен съперник.

“Именно в такива големи срещи искаме да се състезаваме и да ставаме още по-голям отбор. Да тичаме, да вкарваме, да си помагаме, да атакуваме и да направим всичко, което мачът изисква”, добави бразилецът.