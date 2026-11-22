Следователят Бойко Атанасов оспорва пред Върховния административен съд (ВАС) избора на Емилия Русинова за административен ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП). Той твърди, че процедурата е проведена без ясни критерии и мотиви, което според него поставя под съмнение обективността на решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Изборът е проведен през февруари, когато Прокурорската колегия единодушно подкрепя досегашния изпълняващ функциите ръководител на СГП Емилия Русинова. За нея гласуват осем членове на колегията, докато другият кандидат за поста – Бойко Атанасов, не получава нито един глас.

В жалбата си до ВАС Атанасов посочва, че изборът е проведен машинално, без ясни критерии и мотиви, което според него е довело до опорочаване на процедурата за назначаване на административен ръководител.

Следователят поставя под въпрос начина, по който са оценени кандидатурите, както и аргументите, изложени по време на обсъждането.

Според представената информация обсъждането на двете кандидатури е продължило няколко минути. Членовете на Прокурорската колегия Йордан Стоев и Огнян Дамянов са отправили критики към концепцията на Бойко Атанасов, определяйки я като кратка, и са заявили подкрепата си за Емилия Русинова.

Атанасов твърди, че при събеседването определящо значение са имали личните отношения, а не обективната оценка на професионалните качества и управленските концепции на кандидатите.

Той оспорва и поставянето на акцент върху създаването на "добър работен климат и уют“ в прокуратурата, като посочва, че този критерий не е сред нормативно изискваните приоритети в работата на Софийската градска прокуратура.

"Софийска градска прокуратура е единствената окръжна прокуратура в Република България, която преследва извършителите на политическа корупция“, посочва Атанасов в жалбата си.

С аргументите си следователят поставя въпроса за прозрачността при избора на административни ръководители в съдебната система и необходимостта решенията да бъдат основани на ясно формулирани професионални критерии.

Оспорването пред Върховния административен съд поставя под съдебен контрол решението на Прокурорската колегия за назначаването на Емилия Русинова.

Твърденията за нарушения в процедурата са изложени от Бойко Атанасов в качеството му на жалбоподател. Дали са налице основания за отмяна на избора предстои да бъде преценено от съда.