„Аз също мисля, че таргетът на ударите, които са свързани с войната в Украйна, не цели българска територия, нито българските кораби. Но това е част от икономическата война, която се води. В нея ние сме косвени потърпевши.“ Това заяви в ефира на бТВ народният представител от „Прогресивна България“ Явор Гечев.

„Нито един от анализите, които съм виждал, чел или аз мисля, не показва заплаха по отношение на сигурността на флота. Няма и преки заплахи за територията и българските пристанища, но друг въпрос е, че застраховките и отказът на корабни компании да влизат в Черно море растат, което вдига неимоверно цените“, обясни депутатът.

Той посочи, че огромна част от зърното, което произвеждаме – до 6,5–7 милиона тона, а в определени години и 9–9,5 милиона тона, от които потребяваме около милион и нещо – излиза предимно по море.

По думите му цената на затрудненията в износа я плащат българските производители. „Тоест това няма пряко да повлияе на цената вътре в България по отношение на храненето, но по отношение на износа на българските продукти – да, пак казвам, цената засега не е чак толкова голяма по отношение на застраховките на българските пристанища, но тя се отразява, пак казвам, и в нежеланието на корабни компании да влизат в тях.“

Според Гечев България може да издържи още една година със складовите наличности, но до това не трябва да се стига. По думите му проблемът е, ако България не може да изнесе големите количества.

„Тук, в черноморския регион, най-големият производител е Русия и тя не изнася в момента. Най-големият проблем е това, че потребителите също са наоколо някъде – те са потребители от Африка, както и от Близкия и Далечния изток. От тази гледна точка рано или късно това ще докара до нови проблеми в търсенето, предполагам на пшеница, в дестинации, в които няма производство. Тоест България не е толкова проблемна откъм внос на продукти, материали и т.н., но светът с тези войни не може да изкара много дълго. Цената, която се плаща от света, е прекалено голяма и я плащат гражданите.“

Гостът коментира и наложената на „Кауфланд“ глоба, казвайки, че не е имал преки разговори с въпросната търговска верига.

„Разбира се, с модерната търговия, с някои от представителите сме се срещали на различни срещи. Но това всичко, което говорим, е без значение. Ще ви кажа защо – когато става въпрос за законодателство, пазарлъци не може да има. Независимо колко голям или малък е един пазарен субект, той нито може да плаши, нито може да се оттегля току-така от държавата. Това е свободната търговия в крайна сметка. От тази гледна точка ние не изпадаме в търговски отношения на пазарлъци – „свалете това, вдигнете онова, че е глобено“.“

По думите му, ако има изкривяване на икономиката, то законодателството трябва да го коригира. „Има нарушения на пазара, законодателството не е достатъчно и държавата трябва да се върне в ролята си и институциите да работят“, допълни той.

Гечев обясни, че производството срещу споменатата търговска верига е било в процес от доста време. „И другото, което се случи, е, че още с влизането в Народното събрание на това мнозинство на „Прогресивна България“ аз и колегите буквално седнахме за 9 седмици и написахме нещо, което е ужасящо сложно като законодателство за защита на конкуренцията.“

Според него вече има много точно фиксирано законодателство, което позволява на практика неговото прилагане. „Ние искахме институциите да работят и да имат законодателство да го правят. Аз мисля, че не можем да им се сърдим сега, когато и КЗП, и КЗК показват това цялото нещо. Обхватът на закона е по-голям и той трябва да служи като превенция“, допълни народният представител от „Прогресивна България“.