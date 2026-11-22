Париж ФК победи Анже с 4:0 и се изкачи на второ място във френското първенство. И четирите попадения паднаха след почивката, а с трите точки отборът се доближи на три пункта от действащия шампион Пари Сен Жермен.

Анже запази вратата си суха през първите 45 минути. След подновяването на играта халфът от Кот д’Ивоар Патрик Заби откри резултата за Париж ФК, а в 55-ата минута Люка Колеошо удвои преднината на столичани.

Париж ФК добави още два гола в кратък интервал. Максим Лопез се разписа за 3:0, а Диего Копола отбеляза четвъртото попадение за отбора.

След поражението Анже остава в зоната на изпадащите. Тимът заема предпоследното 17-о място в Лига 1 с осем точки.