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Марсилия пречупи Ланс в края и записа трета поредна победа като гост

Марсилия пречупи Ланс в края и записа трета поредна победа като гост
Facebook/ Olympique de Marseille

Резервата Кейлиан Абдала донесе успеха с 2:1, а Флориан Товен се разписа срещу бившия си отбор

Олимпик Марсилия победи Ланс с 2:1 и продължи силното си представяне далеч от дома в Лига 1. Тимът записа трети пореден успех като гост в първенството за първи път от януари 2025 година.

Домакините търсеха реакция след тежката загуба с 1:9 от Комо в Шампионската лига, но започнаха по възможно най-лошия начин. Още в 90-ата секунда грешка в защитата позволи на Амин Гуири да открие резултата на празна врата.

Ланс успя да изравни в средата на първото полувреме. Флориан Товен се разписа с глава срещу бившия си клуб и върна надеждите на домакините за положителен резултат.

Марсилия не създаде много опасности през голяма част от двубоя, но намери път към победата в последните десет минути. Резервата Кейлиан Абдала стреля, а след рикошет топката попадна в мрежата за крайното 1:2.

Успехът е шести за Олимпик в последните осем мача във всички турнири. Отборът заема четвърто място в Лига 1 с 18 точки, докато Ланс е 11-и с 13 пункта след второ поредно поражение.

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