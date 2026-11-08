Яница спечели “Къщата на инфлуенсърите” пред десетки хиляди зрители в “Арена София”

Яница е големият победител в “Къщата на инфлуенсърите”. Дългоочакваният финал на популярното риалити шоу събра десетки хиляди зрители в столичната зала “Арена София”, където четири участнички се изправиха една срещу друга в битката за първото място, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.

Финалистките Петя, Симона, Доби и Яница трябваше да преминат през поредица от физически и психологически изпитания.

Първото предизвикателство включваше изминаването на два километра с велосипед с допълнителни тежести. След това участничките трябваше да търсят ключове в кутии, пълни с мишки, червеи и змии, за да получат достъп до последното изпитание – пирамидален пъзел.

Петя се представи най-добре във физическата игра и спечели четири точки. На второ място завърши Доби с три точки, следвана от Яница с две и Симона с една точка.

След физическите изпитания предстоеше социалната игра, в която зрителите можеха да подкрепят любимата си участничка чрез гласуване в YouTube канала на “Къщата на инфлуенсърите”.

В крайна сметка именно Яница триумфира и спечели големия финал, въпреки че остана трета в първото изпитание.

Финалното събитие превърна “Арена София” в сцена на едно от най-мащабните зрителски събирания за български инфлуенсърски формат.