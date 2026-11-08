Най-важното от света на 08.11.26-та г.

Прокуратурата в полското Малополско воеводство стартира разследване за престъпление с „терористичен характер“ след кървавото нападение в Краков, при което загинаха 6 души, а 16 бяха ранени. Това съобщи Полската агенция по печата (ПАП), предавайки последните данни около трагедията.

Седем души загинаха, а други 112 бяха ранени при тежка влакова катастрофа в египетския град Гиза, предава ДПА. Въпреки че при първоначалното съобщаване на инцидента властите информираха единствено за пострадали граждани без смъртни случаи, с напредването на спасителните операции броят на жертвите бе официално актуализиран.

Израелският президент Ицхак Херцог официално връчи мандата за съставяне на ново правителство на опозиционния лидер Гади Айзенкот, съобщават световните информационни агенции. Очаква се преговорният процес да бъде изключително сложен, тъй като неговият центристки блок не разполага със самостоятелно мнозинство след проведените през миналия месец предсрочни избори.

Милиардерът Илон Мъск и новоназначеният началник на кабинета на Белия дом Стивън Милър вероятно ще станат обект на разследвания в Конгреса на САЩ, когато демократите поемат контрола над него през януари. Това съобщи високопоставен представител на партията, цитиран от медиите Си Ен Ен и Ройтерс. Конгресменът от Калифорния Робърт Гарсия, който се очаква догодина да оглави влиятелната Комисия по надзор и отчетност към Камарата на представителите, обяви, че проверките ще се концентрират върху участието на Мъск в масовите съкращения на федерални служители чрез Департамента за правителствена ефективност.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е „изключително малко вероятно“ да нареди нови удари на въоръжените сили на САЩ срещу Иран, при условие че се постигне реален напредък в дипломатическите преговори за ядрената програма на Техеран. Държавният глава повтори тази теза пет пъти в рамките на 20-минутно телефонно интервю за телевизия Си Ен Ен.

България и Турция ще разкрият нов, четвърти сухопътен граничен пункт, предназначен единствено за тежкотоварни автомобили, с цел да се справят с километричните задръствания по границата и да ускорят търговския обмен с Европа. Това съобщи „Хюрриет дейли нюз“, позовавайки се на изявление на турския министър на търговията Йомер Болат.

Граждански протест под наслов „Няма да изчезнем“ блокира Скопие в знак на недоволство срещу фемицида и домашното насилие. Непосредствен повод за демонстрацията стана бруталното убийство на 17-годишната Биляна Кирич от нейния партньор в югоизточния град Богданци, съобщават македонските медии, цитирани по БТА. Организатор на протестното шествие е неформалната инициатива „Нито една повече“. Демонстрантите настояват за незабавно разследване и строги наказания за служителите в отговорните институции, чието бездействие е допуснало трагедията. Момичето е било убито само броени дни след като официално е потърсило закрила от органите на реда.