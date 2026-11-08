Прокуратурата в Полша разследва за тероризъм кървавата стрелба в Краков

Прокуратурата в полското Малополско воеводство стартира разследване за престъпление с „терористичен характер“ след кървавото нападение в Краков, при което загинаха 6 души, а 16 бяха ранени. Това съобщи Полската агенция по печата (ПАП), предавайки последните данни около трагедията.

Инцидентът се разигра, след като 24-годишен полски гражданин се вряза с автомобила си в пешеходци на централния Главен пазарен площад в Краков и откри безразборна стрелба в движение. Нападателят бе арестуван след престрелка с органите на реда и в момента се намира в критично състояние.

Разследващите органи са приобщили към случая и смъртта на трима души, чиито тела бяха открити в дома на заподозрения в град Островец Швентокшиски. Говорителят на полската полиция Анджей Фиолек, цитиран от телевизия Те Фау Ен 24, потвърди самоличността на жертвите в жилището – това са 53-годишният баща, 52-годишната майка и 20-годишната сестра на стрелеца. „Според полицията тримата са починали от огнестрелни рани“, уточни Фиолек.

Управителят на Малополското воеводство Кшищоф Кленчар съобщи актуална информация за пострадалите и загиналите на площада в Краков. По негови данни сред убитите на място са четирима полски граждани, един британец и една чужденка. Сред общо 16-те ранени, сред които има и двама служители на полицията, личат имената на 11 поляци и петима чуждестранни граждани.

В памет на жертвите от атаката в Полша бе обявен двудневен национален траур, предава Асошиейтед прес. От снощи десетки скърбящи граждани се събират на Главния пазарен площад в сърцето на Стария град, за да палят свещи и да отдадат почит. Пространството, което е сред най-популярните туристически дестинации в страната, остана частично отцепено за граждани, докато криминалистите завършат събирането на улики на местопрестъплението.