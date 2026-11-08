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Камион с прасета се преобърна и запали на Прохода на Републиката, движението е ограничено

Камион с прасета се преобърна и запали на Прохода на Републиката, движението е ограничено
БТА

Шофьорът е успял да излезе от превозното средство, а животните са изведени след инцидента

Тежкотоварен автомобил, превозващ прасета, се е преобърнал и запалил на Прохода на Републиката. Инцидентът е станал около 12:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново, цитирани от БТА.

По първоначална информация водачът е успял да излезе от камиона, а животните са били изведени от превозното средство.

Заради катастрофата движението по пътя Мишеморков хан – Лагерите временно се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулира от служители на "Пътна полиция".

Към момента не се съобщава за пострадали хора. Причините за произшествието се изясняват.

От АПИ призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи.

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