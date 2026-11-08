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След трагедията в Гривица: Полиция пази домовете на загиналото дете и на близки на шофьора

След трагедията в Гривица: Полиция пази домовете на загиналото дете и на близки на шофьора
БТА

Два полицейски патрула остават в селото след катастрофата, отнела живота на 4-годишно дете. От МВР уверяват, че обстановката е спокойна и няма напрежение

Засилено полицейско присъствие остава в плевенското село Гривица ден след трагичния инцидент, при който 4-годишно дете загина, след като беше блъснато от автомобил, управляван от 18-годишен младеж. Два полицейски патрула охраняват къщи, свързани със семейството на загиналото дете и близки на шофьора.

Кметът на Гривица Петър Георгиев съобщи пред БТА, че към момента обстановката в населеното място е спокойна, въпреки тежката трагедия, разтърсила местните жители.

Единият полицейски автомобил е разположен пред къщата на бабата и дядото на младия шофьор, а другият – пред дома на загиналото дете.

Според кмета е разбираемо подобен инцидент да предизвика силни емоции и известно напрежение сред хората. Той обаче подчертава, че през изминалата нощ не е имало нарушения на обществения ред, нито пристигане на групи от други населени места.

От Областната дирекция на МВР в Плевен също потвърждават, че ситуацията остава спокойна. Говорителят на полицията Мариана Цветкова заяви, че към момента няма напрежение в селото.

Трагедията се разигра в събота, 7 ноември, около 15:00 часа на улица "Александър Стамболийски“ в Гривица. Четиригодишно дете загина на място, след като беше блъснато от автомобил "Сузуки“, управляван от правоспособен водач, роден през 2008 година.

Както ТАРАЛЕЖ вече съобщи, при тежката катастрофа детето е загинало вследствие на удара. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Плевен.Разследващите продължават да установяват точните причини и обстоятелства, довели до фаталния инцидент.

Към момента не се съобщава кога ще бъде погребението на детето. Кметът Петър Георгиев посочва, че все още няма информация за датата.

Полицейското присъствие в Гривица продължава, докато институциите следят обстановката след трагедията.

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