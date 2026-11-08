Веласкес определи групата на Левски за дербито с ЦСКА

Левски ще бъде без Акрам Бурас и Сержиньо за дербито срещу ЦСКА от 13-ия кръг на Първа лига. Двамата не попадат в групата от 22 футболисти, определена от старши треньора Хулио Веласкес. Извън състава остава и защитникът Оливер Камдем.

Двубоят между „сините“ и „червените“ е днес от 17:00 часа. В групата на Левски са вратарите Светослав Вуцов и Огнян Владимиров, както и Стивън Стоянчов, който донесе победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа.

Групата на Левски:

Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Адриан Райчев, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа и Мустафа Сангаре.