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Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА

Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА
БТА

Кристиан Макун, Сержиньо и Майкон са с най-висока пазарна стойност според Transfermarkt

Левски влиза във вечното дерби срещу ЦСКА със сериозно предимство пред своя съперник поне що се отнася до пазарната стойност на футболистите. „Сините“ разполагат със състав, оценен на 45,25 милиона евро, докато играчите на „червените“ достигат обща стойност от 26,68 милиона евро. Това показват актуалните данни на специализирания портал Transfermarkt.

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Разликата между двата столични гранда възлиза на внушителните 18,57 милиона евро. Така селекцията на Хулио Веласкес е с близо 19 милиона евро по-скъпа от тази на Маркус Гиздол. Любопитното е, че само шестима футболисти на Левски имат обща пазарна оценка от 19,5 милиона евро.

Най-скъпо оценените играчи на „сините“ са Кристиан Макун, Сержиньо и Майкон. Всеки от тях има пазарна стойност от 3,5 милиона евро. Непосредствено след тях се нареждат Кристиан Димитров, Светослав Вуцов и Евертон Бала, които са оценени на по 3 милиона евро.

При ЦСКА най-висока е оценката на централния нападател Леандро Годой - 3,2 милиона евро. След него се нареждат Йоанис Питас и вратарят Фьодор Лапоухов, чиято пазарна стойност е по 2,5 милиона евро.

Разлика има и по отношение на възрастта на двата отбора. Левски разполага с малко по-млад състав - средната възраст на футболистите на „Герена“ е 26,3 години, докато при ЦСКА показателят е 26,9 години.

Разбира се, пазарните оценки не печелят футболни мачове и не гарантират превъзходство на терена. 

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