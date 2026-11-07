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Викторио Павлов пред ТАРАЛЕЖ: Ако Левски наложи стила си, ЦСКА трудно ще им се противопостави

Викторио Павлов пред ТАРАЛЕЖ: Ако Левски наложи стила си, ЦСКА трудно ще им се противопостави

"При "сините" колективът е доста по-сработен, отколкото при "червените", каза още той

Бившият футболист на Левски и ЦСКА Викторио Павлов говори пред ТАРАЛЕЖ преди дербито между двата отбора в неделя. Той сподели очакванията си, като изтъкна, че предимството на "сините" в този мач е колективът. Той добави, че ако шампионите наложат стила на Хулио Веласкес, "червените" трудно ще им се противопоставят.

"Очакванията ми са да стане хубав мач. И двата отбора са в добро състояние. Стадионът ще е пълен. Хубавото е, че феновете на Левски ще са повече. Въпросът е до колко ще сведат грешките в мача и двата отбора. Който бърка по-малко, толкова по-добре за него. Не вярвам да има много голове в този мач. Още е рано да се търсят директни победи и точки. Всичко опита до психологическо предимство. Левски, ако победи, дърпа много напред от психологическа гледна точка. Ако ЦСКА загуби този мач, се връща в ерата на Янев. Тези неща, които направиха в последните 4-5 мача, ще се забрави. Това е моето мнение", започна Павлов. 

В дербито между Левски и ЦСКА се сблъскат два различни стила - испанският на Веласкес и германският на Гиздол. "Стилът на ЦСКА все още не е германски. Да, има дисциплина, но аз знам какво е срещу теб да излезе германски отбор и да те прескочи. Не мога да кажа, че ЦСКА може да прескочи Левски. Ако Левски играе това, което иска Веласкес, много трудно може да му се противопоставиш. Гизвол вкара дисциплина и агресия в ЦСКА, но дотам. Явно ги няма точните футболисти, на които да може да разчита за този германски стил. Веласкес вече втора година води отбора, избистри състава и разчита на тези, които му вършат работа"

Викторио Павлов коментира кои футболисти може да решат дербито. "Ако Сержиньо може да играе в този мач, мисля, че той ще е ключовият футболист. Ако не, много очаквам от Марко Груич да поеме тази функция. Той е много добър футболист и в точно такъв мач трябва да се нагърби. Човек с опит е и футболен интелект. Ключовото ще е кой ще спечели средата на терена. ЦСКА в атака нямат кой знае какви изпълнители, освен Жоел Цварц. Той е типичен таран. Това може да повлияе много на Левски. Мисля, че Кристиан Димитров и Кристиан Макун ще се справят. Не мисля, че Цварц е толкова подвижен, а разчита на позициониране и хубав удар. При Левски колективът е доста по-сработен, отколкото при ЦСКА. Мисля, че това ще надделее. Мисля, че победителят в този мач ще бъде с един гол разлика. Надявам се това да е Левски". 

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