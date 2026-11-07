Кметът на Владая предупреди: Мостът може да не издържи на засиления трафик

Кметът на софийското село Владая Цветанка Здравкова предупреди за потенциални рискове за безопасността на движението по обходния маршрут, въведен заради ремонта на пътя София - Перник. Основните ѝ притеснения са свързани със състоянието на мост, през който преминават автомобилите, както и със засиления трафик в близост до местното училище, съобщава БНР.

По думите на Здравкова мостовото съоръжение е в компрометирано състояние, а проект за неговия ремонт се очаква от близо две години. Тя изразява опасения, че допълнителното натоварване от пренасочените автомобили може да създаде риск за безопасността.

Друг сериозен проблем е преминаването на интензивен автомобилен поток през населеното място, включително в непосредствена близост до училището. Според кмета местната улична инфраструктура не е проектирана да поема подобно натоварване.

Притесненията са свързани с временната организация на движението, въведена заради ремонта на пътя София - Перник през Владая.

От 4 ноември е затворен участъкът от разклона за селото до гара Владая, а част от автомобилите са пренасочени по ул. "Войнишко въстание". Като алтернативен маршрут шофьорите могат да използват и автомагистрала "Струма".

От Столична община уверяват, че обходното трасе е било предварително обезопасено. Антон Николов, който отговаря за текущите ремонти в общината, посочва, че след приключване на ремонтните дейности ще бъде извършен оглед на моста.

Целта е да се установи действителното състояние на съоръжението и дали са необходими допълнителни ремонтни дейности.

Притеснения за последствията от пренасочения трафик има и в съседното село Драгичево. Кметът Виктор Викторов настоява при планирането на подобни ремонти да се предвиждат средства и за възстановяване на местните улици, които поемат допълнителното натоварване.

Към момента няма представена официална техническа оценка, която да потвърждава, че мостът е конструктивно опасен или не може да издържи на увеличения автомобилен поток. Предупреждението на кмета на Владая е свързано с опасенията за състоянието на съоръжението и необходимостта от своевременна проверка.