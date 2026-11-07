Новини
Търси
Подкаст
Общество

Кметът на Владая предупреди: Мостът може да не издържи на засиления трафик

Кметът на Владая предупреди: Мостът може да не издържи на засиления трафик
Pixabay

Заради ремонта на пътя София - Перник автомобилите преминават по обходен маршрут през Владая. Местната власт изразява притеснения за състоянието на мост и безопасността край училището

Кметът на софийското село Владая Цветанка Здравкова предупреди за потенциални рискове за безопасността на движението по обходния маршрут, въведен заради ремонта на пътя София - Перник. Основните ѝ притеснения са свързани със състоянието на мост, през който преминават автомобилите, както и със засиления трафик в близост до местното училище, съобщава БНР.

По думите на Здравкова мостовото съоръжение е в компрометирано състояние, а проект за неговия ремонт се очаква от близо две години. Тя изразява опасения, че допълнителното натоварване от пренасочените автомобили може да създаде риск за безопасността.

Друг сериозен проблем е преминаването на интензивен автомобилен поток през населеното място, включително в непосредствена близост до училището. Според кмета местната улична инфраструктура не е проектирана да поема подобно натоварване.

Притесненията са свързани с временната организация на движението, въведена заради ремонта на пътя София - Перник през Владая.

От 4 ноември е затворен участъкът от разклона за селото до гара Владая, а част от автомобилите са пренасочени по ул. "Войнишко въстание". Като алтернативен маршрут шофьорите могат да използват и автомагистрала "Струма".

От Столична община уверяват, че обходното трасе е било предварително обезопасено. Антон Николов, който отговаря за текущите ремонти в общината, посочва, че след приключване на ремонтните дейности ще бъде извършен оглед на моста.

Целта е да се установи действителното състояние на съоръжението и дали са необходими допълнителни ремонтни дейности.

Притеснения за последствията от пренасочения трафик има и в съседното село Драгичево. Кметът Виктор Викторов настоява при планирането на подобни ремонти да се предвиждат средства и за възстановяване на местните улици, които поемат допълнителното натоварване.

Към момента няма представена официална техническа оценка, която да потвърждава, че мостът е конструктивно опасен или не може да издържи на увеличения автомобилен поток. Предупреждението на кмета на Владая е свързано с опасенията за състоянието на съоръжението и необходимостта от своевременна проверка.

Още по темата

Ивайло Мирчев определи проектобюджет 2027 като "бюджет на безпътицата"

Ивайло Мирчев определи проектобюджет 2027 като "бюджет на безпътицата"

Ограничават движението в два участъка на АМ „Тракия“ заради ремонти

Ограничават движението в два участъка на АМ „Тракия“ заради ремонти

Жителите на русенското село Николово настояват за ремонт на улица

Жителите на русенското село Николово настояват за ремонт на улица

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Хиляди имейли на германска партия изтекоха онлайн

Хиляди имейли на германска партия изтекоха онлайн

"Възраждане" против концесията на "Топлофикация София": Иска смяна на ръководството и независима проверка

"Възраждане" против концесията на "Топлофикация София": Иска смяна на ръководството и независима проверка

Разбиха банкомат на метри от полицията в Пловдив: Извършителите избягаха

Разбиха банкомат на метри от полицията в Пловдив: Извършителите избягаха

Ново огнище на шарка по овцете в Добричко: Засегната е ферма със 120 животни

Ново огнище на шарка по овцете в Добричко: Засегната е ферма със 120 животни

Патриарх Даниил: Истинската почит към загиналите герои е да пазим онова, за което са се жертвали

Патриарх Даниил: Истинската почит към загиналите герои е да пазим онова, за което са се жертвали

Водещи

Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист

Манчестър Юнайтед се разделя със свой дългогодишен футболист

  • Преди 3 минути
Бомбени заплахи срещу самолети в Европа: Румъния разследва кой стои зад тях

Бомбени заплахи срещу самолети в Европа: Румъния разследва кой стои зад тях

  • Преди 7 минути
Кристалина Георгиева: Централните банки трябва да се подготвят за забавяне на растежа

Кристалина Георгиева: Централните банки трябва да се подготвят за забавяне на растежа

  • Преди 13 минути
Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Столична община вдига с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Напрежение за парите от втория пенсионен стълб: Донев отговори на обвиненията

Напрежение за парите от втория пенсионен стълб: Донев отговори на обвиненията

  • Преди 21 минути
Чоло Симеоне преди мача с Барселона: Знам, че ще страдаме през по-голямата част от двубоя

Чоло Симеоне преди мача с Барселона: Знам, че ще страдаме през по-голямата част от двубоя

  • Преди 30 минути
Хиляди имейли на германска партия изтекоха онлайн

Хиляди имейли на германска партия изтекоха онлайн

  • Преди 33 минути
Психолог: Страхът ни предпазва, но фобията може да управлява живота ни

Психолог: Страхът ни предпазва, но фобията може да управлява живота ни

  • Преди 40 минути
Локомотив Пловдив записа първа победа като гост през сезона

Локомотив Пловдив записа първа победа като гост през сезона

"Възраждане" против концесията на "Топлофикация София": Иска смяна на ръководството и независима проверка

"Възраждане" против концесията на "Топлофикация София": Иска смяна на ръководството и независима проверка

  • Преди 50 минути
Разбиха банкомат на метри от полицията в Пловдив: Извършителите избягаха

Разбиха банкомат на метри от полицията в Пловдив: Извършителите избягаха

  • Преди 50 минути
Противогрипните ваксини не достигат: Очакват се още 30 000 дози за аптеките

Противогрипните ваксини не достигат: Очакват се още 30 000 дози за аптеките

  • Преди 1 час
Флик още не знае кой ще замести Родри в дербито с Атлетико

Флик още не знае кой ще замести Родри в дербито с Атлетико

  • Преди 1 час
Ново огнище на шарка по овцете в Добричко: Засегната е ферма със 120 животни

Ново огнище на шарка по овцете в Добричко: Засегната е ферма със 120 животни

  • Преди 1 час
Коледният базар пред НДК с европейска номинация: Кога отваря и какво ще предложи?

Коледният базар пред НДК с европейска номинация: Кога отваря и какво ще предложи?