Новини
Търси
Подкаст
Политика

Ивайло Мирчев определи проектобюджет 2027 като "бюджет на безпътицата"

Ивайло Мирчев определи проектобюджет 2027 като "бюджет на безпътицата"
Снимка: БТА

Мирчев обвини в лъжа управляващите за кореспонденция за втория пенсионен стълб

Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев нарече проектобюджета за 2027 г. „бюджет на безпътицата“ и обвини управляващите, че лъжат за плановете си за втората пенсия.

„За нас това е бюджетът на безпътицата и нямаме търпение да го видим, за да му направим аутопсия парче по парче", заяви Ивайло Мирчев за проектобюджета за 2027 г., който правителството ще представи утре.

Попитан как му се струва, че бюджетът за първи път ще бъде представен във висше учебно заведение, в УНСС, Мирчев отговори: „Странно. Точно затова казахме, че за нас това е бюджетът на безпътицата“. И добави: „Това е, защото още се учат.“

Депутатът обвини управляващите, че лъжат хората за плановете си за втория пенсионен стълб. По думите му опозицията вече има неофициално кореспонденцията между правителството и Европейската комисия по темата. От ДБ са поискали официално достъп до нея от Комисията и от Министерството на финансите.

Редното е министър-председателят и министърът на финансите да излязат и да кажат водена ли е такава комуникация, имало ли е такива идеи, искали ли са те на 5 милиона българи да им приберат пенсиите. Ако е водена и са се отказали, нека да го кажат“, заяви Мирчев.

От „Прогресивна България“ отричат да е обсъждано намаляване на вноската за втора пенсия. Вчера премиерът Румен Радев определи твърденията като манипулация.

Още по темата

Мирчев обвини властта: Искали да покрият бюджетния дефицит с пари от пенсиите

Мирчев обвини властта: Искали да покрият бюджетния дефицит с пари от пенсиите

Студените душове - малка промяна с ползи за здравето, бюджета и околната среда

Студените душове - малка промяна с ползи за здравето, бюджета и околната среда

Икономисти: Бюджетът ще бъде проблематичен, очакват се съществени корекции

Икономисти: Бюджетът ще бъде проблематичен, очакват се съществени корекции

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

Борисов с нова атака срещу властта: Лъжат за всичко и продължават да крадат

Борисов с нова атака срещу властта: Лъжат за всичко и продължават да крадат

Стефан Белчев: Няма да има прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

Стефан Белчев: Няма да има прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

Константин Проданов: Няма никаква идея за промяна на пенсионния модел

Константин Проданов: Няма никаква идея за промяна на пенсионния модел

Водещи

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

  • Преди 2 минути
"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

  • Преди 6 минути
По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

  • Преди 10 минути
Северна Корея отправи остри критики към ЕС

Северна Корея отправи остри критики към ЕС

  • Преди 12 минути
Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

  • Преди 18 минути
България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

  • Преди 19 минути
Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

  • Преди 22 минути
Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

  • Преди 27 минути
Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

  • Преди 33 минути
"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

  • Преди 41 минути
Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

  • Преди 46 минути
Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

  • Преди 47 минути
ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

  • Преди 1 час