Ивайло Мирчев определи проектобюджет 2027 като "бюджет на безпътицата"

Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев нарече проектобюджета за 2027 г. „бюджет на безпътицата“ и обвини управляващите, че лъжат за плановете си за втората пенсия.

„За нас това е бюджетът на безпътицата и нямаме търпение да го видим, за да му направим аутопсия парче по парче", заяви Ивайло Мирчев за проектобюджета за 2027 г., който правителството ще представи утре.

Попитан как му се струва, че бюджетът за първи път ще бъде представен във висше учебно заведение, в УНСС, Мирчев отговори: „Странно. Точно затова казахме, че за нас това е бюджетът на безпътицата“. И добави: „Това е, защото още се учат.“

Депутатът обвини управляващите, че лъжат хората за плановете си за втория пенсионен стълб. По думите му опозицията вече има неофициално кореспонденцията между правителството и Европейската комисия по темата. От ДБ са поискали официално достъп до нея от Комисията и от Министерството на финансите.

„Редното е министър-председателят и министърът на финансите да излязат и да кажат водена ли е такава комуникация, имало ли е такива идеи, искали ли са те на 5 милиона българи да им приберат пенсиите. Ако е водена и са се отказали, нека да го кажат“, заяви Мирчев.

От „Прогресивна България“ отричат да е обсъждано намаляване на вноската за втора пенсия. Вчера премиерът Румен Радев определи твърденията като манипулация.