Икономисти: Бюджетът ще бъде проблематичен, очакват се съществени корекции

Предстоящият бюджет ще бъде сериозно предизвикателство на фона на растящите цени и натиска върху икономиката. Това коментираха икономистът и политически анализатор Евгений Кънев и икономистът и здравен експерт Аркади Шарков в ефира на Нова телевизия. Двамата анализираха и резултатите от президентските избори и очакванията към Илияна Йотова.

Според Кънев отношението на новоизбрания президент към предстоящия бюджет ще бъде важен тест за политическите ѝ заявки.

„Предстои да стане ясно дали новоизбраният президент ще изпълни обещанията си да бъде обединител на нацията и да работи за мир“, заяви той.

„Бюджетът със сигурност ще бъде проблематичен“, прогнозира икономистът.

Шарков също очаква промени във финансовата рамка.

„За дефицита се говори още от началото на годината и проектобюджетът вероятно ще има нужда от съществени корекции“, посочи той.

По думите му България е изправена пред покачващи се цени, висока инфлация спрямо останалите държави в еврозоната и слаб икономически растеж. Тази среда създава допълнителни затруднения за бизнеса, потребителите и пенсионерите. Кънев допълни, че високите цени на горивата също оказват сериозен натиск върху икономиката.

В коментара си за президентския вот Кънев оцени резултата на Андрей Гюров като много добър. Според него обаче двата тура трябва да се разглеждат по различен начин.

„Първият тур дава по-ясна представа за личната подкрепа към кандидатите, докато на балотажа гласуването вече беше разделено между политически блокове“, обясни той. По думите му все още не е ясно какви ще бъдат следващите стъпки на Гюров.

Шарков заяви, че професионализмът на Илияна Йотова е проличал и в дебата преди балотажа. Той изрази надежда тя да изпълни заявката си да бъде балансьор в политическия процес и отбеляза, че е получила подкрепа както от „Прогресивна България“, така и от други формации.

Като възможност за икономическо развитие Шарков открои привличането на инвестиции в производството и доставките на лекарства.

Според него това може да осигури по-надеждно снабдяване за България и Европа и да намали зависимостта от дългите вериги за доставки от Индия и Китай. Той предупреди, че задълбочаването на търговските конфликти прави разнообразяването на източниците на доставки все по-важно.