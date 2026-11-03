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Испански изтребители бяха вдигнати по тревога заради засечени цели край границата на Румъния с Украйна

Испански изтребители бяха вдигнати по тревога заради засечени цели край границата на Румъния с Украйна
АР/БТА

Известие за тревога е било изпратено до жителите на северната част на окръг Тулча

Два испански изтребителя F-18 са били вдигнати по тревога през нощта заради засечени въздушни цели в близост до границата между Румъния и Украйна, в района на делтата на Дунав. Машините са изпълнявали мисия по охрана на въздушното пространство на Румъния, съобщи Диджи 24, позовавайки се на румънското Министерство на националната отбрана.

Малко преди полунощ радарните системи са регистрирали две въздушни цели в района на украинските градове Измаил и Килия, които се намират непосредствено до румънската граница.

Заради потенциална опасност от навлизане на безпилотни апарати на румънска територия властите са задействали системата за предупреждение Ro-Alert. Известие за тревога е било изпратено до жителите на северната част на окръг Тулча.

Междувременно двата испански F-18 са получили заповед за излитане и са извършили въздушно патрулиране в района.

Тревогата е била отменена в 00:21 ч. местно и българско време. Според румънското Министерство на отбраната няма данни за нарушаване на въздушното пространство на страната.

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