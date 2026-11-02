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Румъния е под оранжев и жълт код за опасни наводнения и рязко застудяване

Румъния е под оранжев и жълт код за опасни наводнения и рязко застудяване
АП/БТА

В Букурещ валежите продължават вече над 24 часа без прекъсване, а температурите паднаха до 8 градуса

Румънските хидролози и метеоролози от Националния институт по управление на водите обявиха предупреждения от оранжев и жълт код за проливни дъждове и опасност от прииждане на реки. Причината за рязкото застудяване и обилните валежи е преминаването на силен метеорологичен фронт – мощен Средиземноморски циклон, се посочва в официално изявление на ведомството. Информацията предава БТА. 

Най-сериозна е ситуацията в района на Констанца, където е в сила оранжев код. Там съществува реален риск от критично покачване на речните нива, наводнения на пътища и частни имоти, както и от свличане на земни маси. 

В същото време жълт код за силни ветрове и интензивни валежи е въведен за столицата Букурещ, както и за редица окръзи в южната, източната и централната част на Румъния, сред които Мехединц, Хунедоара, Караш-Северин, Дъмбовица, Прахова, Бузъу, Вранча, Бакъу, Васлуй, Яш, Ботошани и Сучава. Очаква се в историко-географските области Мунтения, Олтения и Добруджа количествата да достигнат средно между 30 и 50 литра на квадратен метър. 

В Букурещ валежите продължават вече над 24 часа без прекъсване, а температурите паднаха до 8 градуса. 

В планинските райони на височина над 1700 метра, основно в Южните Карпати, дъждът премина в снеговалеж, като прогнозите сочат натрупване на снежна покривка от 10 до 30 сантиметра. Поради влошената видимост и силните виелици властите вече спряха изцяло движението по най-високия проход в страната – „Трансалпина“. 

Всички метеорологични предупреждения ще останат в сила до вечерта в сряда (4 ноември). Отговорните институции апелират към хората да бъдат бдителни по време на път и да стоят далеч от коритата на реките и водоемите. 

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