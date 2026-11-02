Указ на Путин: Русия взима 10% от капацитета на частните центрове за данни

Руските собственици на недържавни центрове за данни вече ще бъдат задължени да резервират 10% от своя капацитет, за да подпомогнат поддържането на ИТ инфраструктурата на страната. Това става ясно от указ, подписан в понеделник от руския президент Владимир Путин, предава Ройтерс.

Новият механизъм ще позволи на руските власти да получават бърз достъп до свободните мощности в центровете за данни при необходимост. Решението идва в момент, когато през последните седмици руските центрове за данни станаха мишена на атаки с украински дронове. През октомври бяха поразени съоръжения, управлявани от технологичните гиганти „Яндекс“ и „Сбербанк“.

С новия указ Путин възлага на Министерството на цифровото развитие да направи пълна инвентаризация на наличния капацитет и площи в частните центрове за данни в цяла Русия.

Документът предвижда и създаването на специална правителствена комисия. Тя ще има правомощията да разпорежда освобождаването на резервирания капацитет, като операторите ще бъдат длъжни да осигурят достъп до него в рамките на 24 часа след вземането на съответното решение. Указът позволява също така временното използване на дейта центрове, намиращи се зад граница, но само след изричното одобрение от страна на Федералната служба за сигурност (ФСБ).