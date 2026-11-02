Конър Макгрегър готви последна битка в UFC

Конър Макгрегър обяви намерението си да проведе още една битка в UFC, която по думите му ще бъде последната в професионалната му кариера. Ирландецът сподели плановете си в социалната мрежа X, където коментира и интереса към боксовата звезда Канело Алварес.

„Наистина ще се опитам да продам битката за следващата година. Последната ми битка. Ще видя какви числа мога да генерирам. Ще продължа да надминавам собствените си рекорди“, написа Макгрегър.

38-годишният боец сравни и продажбите на своите двубои с тези на останалите звезди в бойните спортове. Той заяви, че ги превъзхожда по този показател, без да посочи конкретни данни.

Последната среща на ирландеца беше през юли срещу Макс Холоуей. Макгрегър загуби бързо, след като получи контузия на коляното и двубоят приключи преди края на първата минута.

Според информацията той има още една битка по договора си с UFC. Засега обаче няма обявени съперник, дата или място за евентуалното му завръщане.