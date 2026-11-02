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Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен
БТА

Мачът на „Тича“ е пренасрочен за 18:30 часа, домакините работят по отводняването на игрището

Двубоят между Черно море и Ботев Враца от 14-ия кръг на Първа лига ще започне с час и половина по-късно от първоначално предвиденото. Причината е наводненият терен на стадион „Тича“ във Варна след обилните валежи през деня.

Срещата трябваше да стартира в 17:00 часа, но след оглед на игрището началото ѝ беше пренасрочено за 18:30 часа. В инспекцията участваха съдиите, официалните лица от БФС и представители на двата клуба.

Сериозното количество дъжд е оставило част от терена под вода. Въпреки че валежите са спрели следобед, състоянието на игрището е наложило допълнително време за подготовката му.

Домакините използват две специални отводнителни машини, с които се опитват да приведат терена във вид, позволяващ провеждането на двубоя. Отложеното начало им дава още час и половина за работа преди новия час за първия съдийски сигнал.

Черно море влиза в срещата след победа с 2:0 над Септември София в предишния кръг. Това беше вторият шампионатен успех за „моряците“ през сезона, а сега те ще търсят нови три точки пред собствена публика.

Ботев Враца завърши 1:1 при гостуването си на Локомотив София в последния си мач. Врачани са без победа в четири поредни срещи от първенството, в които записаха три равенства и една загуба.

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