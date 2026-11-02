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Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин
БТА

Разградчани настояват за прозрачност при съдийските наказания и искат обяснение за датата на мача с Левски за Купата

Лудогорец излезе с остра декларация срещу съдийството и решенията на Българския футболен съюз. От клуба изразиха подкрепа за собственика Кирил Домусчиев и поискаха еднакви критерии при оценяването и наказването на съдиите.

Разградчани имат претенции към решенията на главния съдия Мариян Гребенчарски и ВАР арбитъра Станимир Тренчев. Те питат дали спрямо Тренчев ще бъде приложена мярка, каквато според тях е била наложена на Стоян Арсов след двубоя Лудогорец - ЦСКА през миналия сезон.

„Съдийски грешки ще има, докато съществува играта футбол. Скандали има и в най-големите първенства в Европа. Това, за което настояваме, е за пълна прозрачност и еднакъв аршин при налагане на наказания на виновните лица“, заявяват от клуба.

Лудогорец търси отговори и за насрочването на осминафинала срещу Левски за Купата на България на 15 декември. От Разград посочват, че първоначално обявеният период за срещите е бил 11-14 декември и че клубът не е бил уведомен или потърсен за становище преди промяната.

Според декларацията част от футболистите вече имат закупени самолетни билети, съобразени с предварителните дати, което може да доведе до финансови загуби. От клуба уточняват, че разбират необходимостта съперникът им да разполага с допълнително време за възстановяване след европейски мач.

Разградчани повдигат въпроси и за организацията на жребия за първенството. Те настояват за сезон 2027/28 да бъде върната системата „Бергер“ и заявяват, че при липса на положителна промяна си запазват правото да потърсят други законни средства за защита.

Позицията съдържа твърдения и въпроси на Лудогорец; в предоставената информация няма отговор от БФС или от посочените съдии.

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