БФС обяви кога е дербито Левски - Лудогорец за Купата на България
Ясна е цялата програма за осминафиналите на турнира
Големият сблъсък между Левски и Лудогорец от осминафиналите в турнира за Купата на България вече има дата и начален час. БФС обяви програмата за мачовете, а този между „сините" и „зелени" ще бъде на 15 декември (вторник) от 18:00 часа. 24 часа по-рано пък е столичното дерби между Славия и ЦСКА в „Овча купел".
Жребият за Купата събра Левски и Лудогорец, ЦСКА среща Славия
Програмата е съобразена с натоварения график на българските клубове, участващи в европейските клубни турнири. Взети са под внимание техните желания, а също така и невъзможността двете срещи в София да се проведат в рамките на един ден.
11 декември, петък, 18:00 ч.:
Арда (Кърджали) - Хебър (Пазарджик)
12 декември, събота, 13:30 ч.:
Дунав (Русе) - Локомотив (София)
12 декември, събота, 16:30 ч.:
Черно море - Локомотив (Пловдив)
13 декември, неделя, 12:00 ч.:
Спартак (Варна) - Добруджа
13 декември, неделя, 15:00 ч.:
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)
13 декември, неделя, 18:00 ч.:
Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев (Пловдив)
14 декември, понеделник, 18:00 ч.:
Славия - ЦСКА
15 декември, вторник, 18:00 ч.:
Левски - Лудогорец