БФС обяви кога е дербито Левски - Лудогорец за Купата на България

Големият сблъсък между Левски и Лудогорец от осминафиналите в турнира за Купата на България вече има дата и начален час. БФС обяви програмата за мачовете, а този между „сините" и „зелени" ще бъде на 15 декември (вторник) от 18:00 часа. 24 часа по-рано пък е столичното дерби между Славия и ЦСКА в „Овча купел".

Жребият за Купата събра Левски и Лудогорец, ЦСКА среща Славия

Програмата е съобразена с натоварения график на българските клубове, участващи в европейските клубни турнири. Взети са под внимание техните желания, а също така и невъзможността двете срещи в София да се проведат в рамките на един ден.

11 декември, петък, 18:00 ч.:

Арда (Кърджали) - Хебър (Пазарджик)

12 декември, събота, 13:30 ч.:

Дунав (Русе) - Локомотив (София)

12 декември, събота, 16:30 ч.:

Черно море - Локомотив (Пловдив)

13 декември, неделя, 12:00 ч.:

Спартак (Варна) - Добруджа

13 декември, неделя, 15:00 ч.:

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)

13 декември, неделя, 18:00 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев (Пловдив)

14 декември, понеделник, 18:00 ч.:

Славия - ЦСКА

15 декември, вторник, 18:00 ч.:

Левски - Лудогорец