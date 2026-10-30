Йотова: Русия не е враг на България, мирът трябва да се постигне с преговори

Русия не е враг на България и трябва да участва в бъдещите разговори за сигурността на Европа и Черно море. Това заяви Илияна Йотова в интервю за Мартин Карбовски.

На директния въпрос дали смята Русия за враг на страната ни тя отговори:

"В никакъв случай. Русия е част от нашата история и силно се надявам, че ще бъде основен фактор в следващата архитектура на сигурност за цяла Европа, включително и за нас."

Йотова разкритикува засилващото се противопоставяне между Русия и европейските държави и защити необходимостта от дипломатическо уреждане на войната в Украйна.

"Тази развихрила се русофобия в нашето общество е път за никъде", заяви тя.

Според нея България трябва да настоява за споразумение, което да гарантира сигурността на Черно море. В този процес трябва да участват България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия.

"Кой е този наивник, който смята, че такива гаранции за сигурност може да има без една от тези страни, включително и Русия?", попита президентът.

Йотова отбеляза, че последните нападения срещу търговски кораби показват необходимостта от нов дипломатически формат в региона.

Тя отхвърли и призивите България да заема по-остри позиции, преди да са изяснени обстоятелствата около отделните атаки.

Според Йотова държавният глава трябва да подхожда внимателно към подобни обвинения, тъй като те могат да имат международни последици.

"Не можеш да седнеш на масата на преговори, когато си служиш само с квалификации и ултиматуми", подчерта тя.