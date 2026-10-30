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Илияна Йотова: Може и да не приема оставката на шефа на НСО

Илияна Йотова: Може и да не приема оставката на шефа на НСО
Снимка: БТА

Кандидатът за президент заяви, че ще изчака резултатите от проверките и заключенията на Военната прокуратура, преди да реши дали да приеме оставката на генерал Емил Тонев

Кандидатът за президент Илияна Йотова не изключва възможността да не приеме оставката на началника на Националната служба за охрана (НСО) генерал Емил Тонев. Тя уточни, че все още не е взела окончателно решение и предстои да бъдат разгледани резултатите от проверките и заключенията на Военната прокуратура.

"В предишното ни интервю казах, че шефът на НСО е подал оставката си, но не казах, че ще я приема, а че ще има съгласувателна процедура, така както е в закона", посочи Йотова.

По думите ѝ всички обстоятелства около случая трябва да бъдат изяснени, преди да се пристъпи към решение.

"Всичко трябва да се огледа. Има шанс за всякакво решение", заключи тя.

В предаването "Лице в лице" по bTV Йотова коментира и подкрепата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Според нея позицията на Борисов няма да промени хода на президентската надпревара.

"Не очаквам решението на Бойко Борисов да подкрепи Андрей Гюров да създаде повече интрига. Очаквам да получим гласовете и избора на българските граждани, както твърдяхме по време на цялата кампания. Нищо не се е променило", посочи Йотова.

Коментарът ѝ идва след общ призив на бивши премиери, министри и общественици в подкрепа на кандидатите Андрей Гюров и Георги Кандев. Йотова определи подкрепата на Борисов като негово лично решение.

"Нов е призивът на Бойко Борисов, който подкрепи двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Това е неговият личен избор и всеки има право на това", заяви тя.

Йотова коментира и отношенията си с премиера Румен Радев. Според нея съвместната им работа през годините не представлява пречка за кандидатурата ѝ, а е период, с който се гордее.

"Това, че съм работила с Румен Радев дълги години, в никакъв случай не е проблем. Даже очаквам много повече гласове, които са подкрепили "Прогресивна България"", подчерта тя.

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