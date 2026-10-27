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Емил Тонев за ареста на Борисов: Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари

Емил Тонев за ареста на Борисов: Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари
Снимка: БТА

Той бил извикан, за да бъде предупредена охраната на НСО в дома на Бойко Борисов

Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Борисов. Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари при претърсването на дома му. Това каза ген. Емил Тонев, началник на Националната служба за охрана при разпит по делото срещу Кирил Петков, обвинен за престъпление по служба, във връзка с арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и бившият финансов министър Владислав Горанов. 

По думите на Тонев той е бил извикан, за да бъде предупредена охраната на НСО в дома на Бойко Борисов, да не стане конфликт между институциите. Инициативата за това е била на Пламен Тончев, председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Тонев посочи, че е предупредил служителя, охранявал Борисов, когато полицията е приближавала. Информацията за това му е била съобщена от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който впоследствие става зам.-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Асен Василев държеше да се поставят белезници на Борисов, каза ген. Тонев. Той посочи, че не помни Кирил Петков да е искал да се слагат белезници.

На срещата в кабинета на Петков са присъствали Асен Василев, Бойко Рашков, Пламен Тончев и Петър Петров. След това са дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов. Началникът на НСО обясни, че намиращите се в кабинета са вдигали наздравици и е имало радост. 

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