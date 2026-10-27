Новини
Търси
Подкаст
Общество

Оставиха в ареста украинец, хванат с 222 кг марихуана за над 1,8 млн. евро на "Капитан Андреево"

Оставиха в ареста украинец, хванат с 222 кг марихуана за над 1,8 млн. евро на "Капитан Андреево"
Снимка: БТА

Валерий Гиков бе арестуван на пункта с Турция на 12 октомври

Апелативен съд – Пловдив потвърди определение на Хасковския окръжен съд, с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 42-годишен гражданин на Украйна, обвинен в опит за контрабанда на 221,730 кг марихуана на стойност над 1,8 млн. евро през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от съда.

Валерий Гиков бе арестуван на пункта с Турция на 12 октомври, след като при проверка с рентгенова апаратура на управлявания от него товарен автомобил в товарния отсек сред дървен материал бяха открити сакове, пълни с прозрачни полиетиленови пакети с наркотика. 

На 16 октомври Хасковският окръжен съд постанови арест за обвиняемия.

Сега въззивният съд се мотивира, че тъй като обвиняемият е чужд гражданин и няма уседналост и адрес в страната ни, то съществува реалната опасност от укриване. Има риск и от извършване на престъпление, което се извежда от тежестта на предвиденото в закона наказание, считат магистратите. 

Определението на съда е окончателно.

Още по темата

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

Украинец, обвинен в убийство, остава в ареста във Варна

Украинец, обвинен в убийство, остава в ареста във Варна

Украинец нападнал полицай в Димитровград

Украинец нападнал полицай в Димитровград

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Кога пускат парното в София? Ще имат ли всички квартали топло едновременно?

Кога пускат парното в София? Ще имат ли всички квартали топло едновременно?

Затварят тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ в двете посоки

Затварят тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ в двете посоки

Водещи

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

  • Току-що
ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

  • Преди 5 минути
Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

  • Преди 14 минути
Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

  • Преди 16 минути
Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

  • Преди 21 минути
"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

  • Преди 32 минути
БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

  • Преди 37 минути
Оперираха успешно Кварацхелия

Оперираха успешно Кварацхелия

  • Преди 40 минути
Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

  • Преди 42 минути
Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

  • Преди 48 минути
Българска следа в разследване за данъчни измами за стотици милиони евро в Гърция

Българска следа в разследване за данъчни измами за стотици милиони евро в Гърция

  • Преди 51 минути