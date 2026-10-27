Оставиха в ареста украинец, хванат с 222 кг марихуана за над 1,8 млн. евро на "Капитан Андреево"

Апелативен съд – Пловдив потвърди определение на Хасковския окръжен съд, с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 42-годишен гражданин на Украйна, обвинен в опит за контрабанда на 221,730 кг марихуана на стойност над 1,8 млн. евро през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от съда.

Валерий Гиков бе арестуван на пункта с Турция на 12 октомври, след като при проверка с рентгенова апаратура на управлявания от него товарен автомобил в товарния отсек сред дървен материал бяха открити сакове, пълни с прозрачни полиетиленови пакети с наркотика.

На 16 октомври Хасковският окръжен съд постанови арест за обвиняемия.

Сега въззивният съд се мотивира, че тъй като обвиняемият е чужд гражданин и няма уседналост и адрес в страната ни, то съществува реалната опасност от укриване. Има риск и от извършване на престъпление, което се извежда от тежестта на предвиденото в закона наказание, считат магистратите.

Определението на съда е окончателно.