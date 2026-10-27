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Едмонд Назарян загуби битката за бронза на световното по борба

Едмонд Назарян загуби битката за бронза на световното по борба

Узбек победи българския национал със 7:3 точки

Едмонд Назарян загуби схватката с узбекистанеца Озодбек Халимбоев с 3:7 и не можа да спечели бронзов медал на световното първенство по борба в казахстанската столица Астана в категория до 63 кг класически стил. Еди направи своето завръщане на голям международен турнир след двугодишно отсъствие поради възстановяване от контузия.

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Узбекът направи атака и взе гърба на Назарян още в първите 15 секунди, но след видео разглеждане се видя, че е стъпил с двата крака преди да завърши движението. Въпреки това съдиите решиха да му отсъдят 2 точки, а заради неуспешния "чалъндж" на българския щаб съперникът получи още една - 0:3.

Почивката дойде при 7:0 за Халимбоев и нашият борец остана на косъм от технически туш. През вторите три минути от срещата Назарян успя да върне 3 точки, но времето и силите му стигнаха само за толкова. Така 

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