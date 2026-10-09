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Олимпийският шампион Семен Новиков спира с борбата

Олимпийският шампион Семен Новиков спира с борбата
БТА

Украинецът с български паспорт е разочарован от проблемите с федерацията

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков е готов да сложи край на кариерата си след поредните скандали в българската федерация. Украинецът с български паспорт, действащият европейски шампион Кирил Милов и Едмонд Назарян останаха извън състава на България за световното първенство в Казахстан този месец. Това се случва за втора поредна година.

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Новиков и Милов бяха допуснати до европейското по-рано през месец април, но без личните си треньори.

„Обмислям отказване. Не мисля, че ако един борец не се бори на две световни първенства, трябва да остава. Това е кошмар, защото съм млад, здрав и мога да покажа хубави резултати", каза Новиков. „Не мисля, че има спортист, на който му е приятно да чуе, че не е списъка за световното първенство при положение, че се готви да излезе на най-големия форум. За мен това е много гадно нещо", коментира и Кирил Милов.

В официална позиция в четвъртък,от федерацията по борба обявиха, че състезателите на ЦСКА са получили 9 покани за тренировъчни лагери, но не са ги уважили, а участието в тях е задължително, за да бъдеш заявен за голямо първенство.

„Боли ме. Защо трябва точно ние, които сме се отдали на този спорт и на България. Правим го от сърце, всичко влагаме. Не заслужаваме. Това е спорт, не трябва да има политика", откровен бе Едмон Назарян. Според регламента на Международната централа всяка страна може да направи промяна в състава си три дни преди жребия.

Общото събрание на централата ни е насрочено за 17 октомври, Мондиал 2026 започва седмица по-късно - на 24 октомври.

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