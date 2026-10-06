Легенда в борбата напусна федерацията

Легендата в борбата Георги Мърков напусна Управителния съвет на федерацията. Той обяви, че категорично се разграничава от взетите в понеделник решения. Вчера УС на БФ Борба освободи генералния секретар Белчо Горанов.

Федерацията по борба освободи Белчо Горанов и сезира прокуратурата

„След заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по борба заявявам, че не съм съгласен и категорично се разграничавам от взетите на него решения. Повече не трябва да се правят компромиси и да се върви срещу българската борба. Затова се оттеглям като член на Управителния съвет на БФБ", написа олимпийският, световен и европейски шампион в социалните мрежи.

Междувременно от БФ борба обявиха, че в деловодството на централата са внесени две кандидатури за председател на федерацията. Първата кандидатура е на Тодор Ангелов, а втората на Мирослав Гочев. „Кандидатурите ще бъдат разгледани от извънредното Общо събрание, насрочено за 17 октомври 2026 г., при условие че изобщо се стигне до гласуване за нов председател", пишат от борбата, което означава, че Стана Златева може и да остане на поста си.