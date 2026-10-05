Федерацията по борба освободи Белчо Горанов и сезира прокуратурата

Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от длъжността генерален секретар и реши да сезира Софийската градска прокуратура, съобщиха от централата.

Решенията са взети на заседание, проведено на 5 октомври, по предложение на председателя на федерацията Станка Златева.

Управителният съвет е оттеглил и кандидатурата на Горанов за член на ръководните органи на Международната федерация по борба.

Като мотив Златева е посочила действията около оттеглянето на жалбата на федерацията срещу избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет.

Пред членовете на Управителния съвет тя е заявила, че лично е подписала жалбата, тъй като гласувалият от името на федерацията Христо Маринов вече е бил освободен като неин председател и според нея не е имал право да я представлява.

„Никога не съм подписвала документ за оттегляне на жалбата и не съм упълномощавала никого да извърши подобни действия, въпреки настоятелните искания от страна на Белчо Горанов и Весела Лечева“, заяви Златева.

Федерацията ще поиска от прокуратурата да провери действията на Белчо Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева във връзка с прекратяването на съдебния спор и последвалото вписване на Лечева като председател на БОК.

От БФ Борба обявиха, че ще предоставят всички документи и информация, с които разполагат, за да бъдат изяснени обстоятелствата по случая.

„Този казус е в пряка връзка със случващото се в момента в българската борба и опитът за разцепление обслужва икономически и политически интереси“, заяви още Златева.

Към момента става дума за твърдения на ръководството на федерацията и искане за прокурорска проверка. Посочените лица не са признати за виновни от съд.