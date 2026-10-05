Федерацията по борба освободи Белчо Горанов и сезира прокуратурата
Управителният съвет поиска проверка на действията около прекратяването на съдебния спор за избора на председател на БОК
Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от длъжността генерален секретар и реши да сезира Софийската градска прокуратура, съобщиха от централата.
Решенията са взети на заседание, проведено на 5 октомври, по предложение на председателя на федерацията Станка Златева.
Управителният съвет е оттеглил и кандидатурата на Горанов за член на ръководните органи на Международната федерация по борба.
Като мотив Златева е посочила действията около оттеглянето на жалбата на федерацията срещу избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет.
Пред членовете на Управителния съвет тя е заявила, че лично е подписала жалбата, тъй като гласувалият от името на федерацията Христо Маринов вече е бил освободен като неин председател и според нея не е имал право да я представлява.
„Никога не съм подписвала документ за оттегляне на жалбата и не съм упълномощавала никого да извърши подобни действия, въпреки настоятелните искания от страна на Белчо Горанов и Весела Лечева“, заяви Златева.
Федерацията ще поиска от прокуратурата да провери действията на Белчо Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева във връзка с прекратяването на съдебния спор и последвалото вписване на Лечева като председател на БОК.
От БФ Борба обявиха, че ще предоставят всички документи и информация, с които разполагат, за да бъдат изяснени обстоятелствата по случая.
„Този казус е в пряка връзка със случващото се в момента в българската борба и опитът за разцепление обслужва икономически и политически интереси“, заяви още Златева.
Към момента става дума за твърдения на ръководството на федерацията и искане за прокурорска проверка. Посочените лица не са признати за виновни от съд.