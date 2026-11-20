ЦСКА обмисля да привлече крилото Оскар Кортес през зимата, съобщава The Scottish Sun. Информацията гласи, че "червените" може да вземат под наем колумбиеца, който играе като преотстъпен от Рейнджърс в аржентинския Уракан.

Договорът между двата клуба изтича през декември и фланговият футболист ще трябва да се завърне на "Айброкс". Аржентинският клуб разполага с опция да откупи правата му, но според шотландските медии няма финансовата възможност да изпълни исканията на Рейнджърс.

Кортес премина в шотландския гранд през лятото на 2025 година от Ланс срещу 4.5 млн. евро. Той обаче не успя да се наложи в отбора и беше даван под наем първо в Спортинг Хихон, а сега и в Уракан.

През настоящия сезон Кортес записа 32 мача, 4 гола и 5 асистенции в аржентинското първенство. Подобряването на представянето му донесе и нова повиквателна за националния отбор на Колумбия. Сега Рейнджърс е готов да се раздели с него за далеч по-ниска сума от тази, платена на Ланс.

Интерес към Оскар Кортес има и от клубове от МЛС.