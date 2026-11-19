ЦСКА обяви, че днес след 16:30 часа притежателите на фен карти ще могат да си закупят билети за домакинството на Трабзонспор от Лига на конференциите.

"Армейци,

Информираме ви, че след 16:30 ч. днес всички притежатели на фен карта на ЦСКА ще могат да закупят свободно билети за домакинския мач срещу Трабзонспор от Лигата на конференциите.

Двубоят ще се играе на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 ч. на ст. „Българска армия“.

Можете да закупите билети чрез портала tickets.cska.bg.

Инструкции за необходимите стъпки: https://shorturl.at/MnDmH

САМО ЦСКА!", написаха от клуба.