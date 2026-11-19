Окръжната прокуратура в Пловдив, съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР – Пловдив, разби организирана престъпна група за пране на пари, придобити от инвестиционни измами.

Седем души на възраст между 34 и 42 години са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство. Според събраните до момента доказателства групата е действала от декември 2024 г. до разкриването ѝ.

Жертвите на инвестиционните измами са множество граждани, голяма част от които чужденци, на които е обещавана висока доходност срещу вложените от тях средства.

Шестима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Спрямо един от обвиняемите е определена парична гаранция. Петима от тях са обвинени и за извършване на финансови операции със средства с престъпен произход.

Установената към момента стойност на тези операции е около 3,5 млн. евро, преминали през сметки на две дружества в България.

Разследващите обаче смятат, че това е само част от мащабната схема. Установени са над 10 дружества, определени от прокуратурата като фирми фантоми, чиито финансови потоци продължават да бъдат проследявани.

По делото са събрани първоначални данни за парични преводи на стойност около и над 10 млн. евро. При проведените действия са извършени общо 60 претърсвания и обиски.

Иззети са документи, електронни устройства, носители на електронни подписи, флаш памети и парични средства в размер на над 600 000 евро. Приобщена е и значителна по обем банкова и друга информация.

По думите на наблюдаващия прокурор Ивански, престъпната група е организирала набирането и използването на т.нар. финансови мулета – лица, които срещу сравнително малки суми са предоставяли личните си данни, за да бъдат регистрирани на тяхно име търговски дружества и откривани банкови сметки.

След регистрацията на дружествата и откриването на сметките членовете на групата получавали достъп до онлайн банкирането и извършвали финансовите операции.

Сметки са разкривани както в България, така и в чужбина.

Основният поток, по който към момента са повдигнати обвинения, е свързан със сметки в Нидерландия. По тях постъпвали средства от чуждестранни граждани, измамени чрез обещания за висока инвестиционна доходност. След това парите били превеждани към сметки в България, свързани с един от обвиняемите, а впоследствие разпределяни към множество други банкови сметки в различни държави. Сред посочените от прокуратурата направления са Албания, Израел, Испания и Ирландия.

В крайна сметка средствата се връщали в България под формата на пари в брой или били внасяни по сметки на български дружества с легална търговска дейност.

По този начин според разследващите се прикривал престъпният им произход и парите се включвали в легалния финансов оборот. Прокуратурата е установила и лица, които предоставяли телефонни номера, използвани при регистрацията на онлайн банкиране и извършването на банковите преводи.

Наблюдаващият прокурор подчерта, че разследването е в начален етап, въпреки че предварителната оперативна работа на Икономическа полиция – Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“ е продължила по-дълго.

До момента са установени значителен брой финансови мулета, които се разпитват. По данни на прокуратурата те са предоставяли личните си данни срещу сравнително малки възнаграждения, без непременно да са запознати с целия механизъм на престъпната дейност.

Освен прането на пари разследващите работят и по версия за извършени данъчни престъпления.

Предстои да бъдат проверени финансовите потоци, преминали през сметките на дружествата с легална дейност и тези на финансовите мулета. Прокурорът обърна внимание и на международното значение на случая. По думите му разкриването на подобни престъпни схеми е важно за финансовата репутация на България, особено след излизането на страната от т.нар. сив списък на Групата за финансово действие (FATF) в края на октомври.

Разследването продължава, като се очаква да бъдат изяснени всички участници в схемата, произходът на средствата и пълният размер на извършените финансови операции.

Припомняме, че на 18 ноември бе извършена мащабна полицейска операция срещу организирана престъпна група за пране на пари обхвана седем области в България.

Над 10 души са задържани при координирани действия на полицията и ГДБОП в Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново. Според разследващите групата е използвала мрежа от фиктивни дружества, регистрирани на малоимотни лица у нас и в чужбина, за да прикрива произхода на средства от инвестиционни измами и други престъпления. През банковите сметки на фирмите са преминали преводи за над 10 милиона евро, а при претърсванията са иззети множество доказателства и значителна парична сума.