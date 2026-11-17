Над 10 души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция срещу организирана престъпна група, заподозряна в пране на пари. Акцията е проведена в седем области на страната, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В операцията са участвали служители на пловдивския отдел "Противодействие на икономическата престъпност", Главна дирекция "Национална полиция" и Дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.

Претърсвания и други процесуално-следствени действия са извършени в областите Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Според разследващите престъпната схема е действала чрез множество фиктивни дружества, регистрирани на името на малоимотни хора в България и чужбина.

Фирмите фантоми са използвани за прикриване на произхода на средства, придобити от инвестиционни измами и други престъпления.

По данни на МВР през банковите сметки на дружествата са преминали преводи на обща стойност над 10 млн. евро.

При претърсванията са иззети множество веществени доказателства, включително значителна парична сума.

Разследването продължава, като се установяват всички участници в предполагаемата престъпна схема и движението на средствата.