Израелската разузнавателна служба "Мосад" е отвлякла бившия ирански генерал Алиреза Асгари в Истанбул през декември 2006 г., след което го е убила след продължителни разпити. Това разкрива разследване на "Ню Йорк Таймс", което се позовава на трима бивши американски служители, запознати с израелските разузнавателни операции.

Асгари е бил високопоставен представител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция и бивш заместник-министър на отбраната.

Според съпругата му Зиба Ахмади генералът е изчезнал, след като се е настанил в хотел в Истанбул през декември 2006 г. По думите ѝ ирански следователи впоследствие установили, че израелски агенти са проникнали в стаята му, упоили са го и са го отвлекли.

Трима бивши американски служители твърдят, че "Мосад" е разпитвал Асгари в продължение на седмици, преди да го убие. Един от източниците посочва, че разпитите са проведени на борда на плавателен съд, а тялото на генерала е било изхвърлено в Черно море.

Причината за операцията е предполагаемата връзка на Асгари с изчезването на израелския военен пилот Рон Арад през 1986 г. Генералът е поддържал контакти с ръководството на ливанската групировка "Хизбула" и е пребивавал в Ливан след пленяването на пилота.

Според американските източници разпитите не са разкрили доказателства, че Асгари е знаел какво се е случило с Арад.

Разкритията противоречат на разследване на "Иран Интернешънъл" от 2024 г., според което генералът е жив и пребивава в Съединените щати под нова самоличност и закрилата на ЦРУ.

Израел отрича участие в изчезването на Асгари, а "Мосад" е отказала коментар пред американското издание относно операциите по издирването на Рон Арад.

Съдбата на иранския генерал остава предмет на противоречиви твърдения, като информацията за отвличането и убийството му не е официално потвърдена от израелските власти.