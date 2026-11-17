Борис Бонев за счупена пейка пред ЦУМ: На никого не му пука за състоянието на София
Общинският съветник разкритикува поддръжката на столицата и предложи създаването на общинско звено за дребни ремонти
Общинският съветник Борис Бонев разкритикува състоянието на градската среда в София, като показа счупена пейка пред ЦУМ, която по думите му стои неремонтирана от седмици. В публикация във Facebook той изрази възмущението си от липсата на своевременна поддръжка в центъра на столицата.
"Така седи от седмици! Пред ЦУМ, в сърцето на София. На никого не му пука!", написа Бонев.
Според него проблемът е много по-голям от една счупена пейка и е свързан с начина, по който се организира поддръжката на обществените пространства.
"Побърква ме кочината, в която се е превърнала София", заяви общинският съветник.
Бонев изрази предположение, че дори за подмяната на подобно съоръжение може да се наложи преминаването през дълги административни процедури и ангажирането на външни изпълнители.
Като решение той предложи създаването на общинско звено за благоустрояване и комунално стопанство (БКС), на което директно да се възлагат дребните ремонти и текущата поддръжка на столицата.
"Вместо да имаме общинско БКС (благоустрояване и комунално стопанство), на което директно да се възлагат всички дребни ремонти и поддръжка, за да не изглежда София като след зомби апокалипсис", посочи Бонев.
Публикацията му поставя въпроса за ефективността на общинската поддръжка и необходимостта от по-бързо отстраняване на повредите в градската среда.