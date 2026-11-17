Общинският съветник Борис Бонев разкритикува състоянието на градската среда в София, като показа счупена пейка пред ЦУМ, която по думите му стои неремонтирана от седмици. В публикация във Facebook той изрази възмущението си от липсата на своевременна поддръжка в центъра на столицата.

"Така седи от седмици! Пред ЦУМ, в сърцето на София. На никого не му пука!", написа Бонев.

Според него проблемът е много по-голям от една счупена пейка и е свързан с начина, по който се организира поддръжката на обществените пространства.

"Побърква ме кочината, в която се е превърнала София", заяви общинският съветник.

Бонев изрази предположение, че дори за подмяната на подобно съоръжение може да се наложи преминаването през дълги административни процедури и ангажирането на външни изпълнители.

Като решение той предложи създаването на общинско звено за благоустрояване и комунално стопанство (БКС), на което директно да се възлагат дребните ремонти и текущата поддръжка на столицата.

"Вместо да имаме общинско БКС (благоустрояване и комунално стопанство), на което директно да се възлагат всички дребни ремонти и поддръжка, за да не изглежда София като след зомби апокалипсис", посочи Бонев.

Публикацията му поставя въпроса за ефективността на общинската поддръжка и необходимостта от по-бързо отстраняване на повредите в градската среда.