Част от информацията в системата за управление на въздушното движение в Съединените щати все още се съхранява на дискети. Това заяви пилотът и писател Йордан Колев пред bTV по повод мащабния технически срив, който блокира хиляди полети в страната.

"Няма нищо общо с конспиративни теории. Не са направени навреме инвестиции", коментира Колев.

На 13 ноември технически проблем в комуникационната инфраструктура доведе до временно спиране на излитанията в цялата страна. Последиците продължиха и през следващите дни, като хиляди полети бяха отменени или забавени.

Според Колев проблемът е свързан с недостатъчните инвестиции в модернизацията на американската транспортна система. Той посочи, че в САЩ автомобилният транспорт традиционно е приоритет, докато железопътната и авиационната инфраструктура изостават в определени направления.

Пилотът коментира и зачестилите фалшиви бомбени заплахи срещу граждански самолети в Европа, включително двата полета до София, засегнати на 6 ноември.

По думите му подобни заплахи могат да причинят огромни финансови загуби на авиокомпаниите, дори когато не съществува реална опасност.

"За 50 евро тероризираш гражданската авиация да загуби милиони", заяви Колев.

Той разкритикува и широкото медийно отразяване на подобни случаи, тъй като според него публичността може да насърчава извършителите.

Колев разказа и за рисковете при евакуационните полети, като си припомни мисията за извеждане на български граждани от Тел Авив през октомври 2023 г.

"Видях ракета, която израелската ПВО порази", сподели пилотът и подчерта, че подобни мисии крият значително по-големи рискове от обичайните граждански полети.