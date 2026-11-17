Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика не подкрепи на първо четене законопроект за автоматична индексация на помощите за деца с трайни увреждания. Предложението е внесено от "Демократична България" и предвижда ежегодно актуализиране на средствата според инфлацията или увеличението на линията на бедност, съобщава БТА.

При гласуването девет народни представители подкрепиха промените, девет се въздържаха, а гласове "против" нямаше. Въздържалите се депутати са от "Прогресивна България", докато представителите на останалите парламентарни групи са гласували в подкрепа на законопроекта.

Предложеният механизъм предвижда размерът на помощите да се увеличава автоматично според по-високия от два показателя - годишното нарастване на линията на бедност или инфлацията за ноември на предходната година, измерена чрез индекса на потребителските цени на Националния статистически институт.

Според вносителите целта е да се осигури предвидимост при определянето на помощите и да се запази реалната им стойност. По този начин ежегодното им увеличение няма да зависи от отделно политическо решение, а ще се извършва по предварително установено законово правило.

Законопроектът предвижда и средствата за възнагражденията на личните асистенти на деца с трайни увреждания да бъдат изцяло осигурявани от държавния бюджет.

От Министерството на труда и социалната политика обаче изразиха отрицателно становище по предложените промени.

Заместник-министър Надя Клисурска заяви по време на заседанието, че ако законопроектът бъде приет в предложения му вид, сумата, заложена в бюджета за 2027 г., ще бъде намалена.

Тя уточни, че в проектобюджета за следващата година вече е предвидено увеличение на помощите със 17%.

За разлика от социалното министерство, институцията на омбудсмана е изразила положително становище по законопроекта.

Решението на социалната комисия е взето на първо четене и не представлява окончателно произнасяне на Народното събрание по предложените законодателни промени.