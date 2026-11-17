България и Румъния са станали членове на Европейския съюз въпреки съпротивата на някои държави членки. Това заяви бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в Брюксел по повод предстоящата 20-годишнина от присъединяването на двете страни към ЕС.

България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., а през 2027 г. ще отбележат две десетилетия от членството си.

Юнкер припомни подписването на договора за присъединяване в Люксембург и подчерта историческото значение на този момент за обединението на Европа.

"Гордеех се с Европа, защото в онзи ден, когато подписвахме договора за присъединяване - повтарям, в Люксембург - изпитвах гордост, че слагаме край на фаталните и катастрофални решения от Ялта", заяви той.

По думите му присъединяването на България и Румъния е сложило край на продължилото десетилетия разделение на европейския континент.

Бившият председател на Европейската комисия отбеляза, че още в началото на 90-те години двете държави са предприели амбициозни реформи, които са им позволили да изпълнят условията за членство.

"Кой би си помислил преди 20 години, че България ще успее да изпълни условията за членство в Европейския съюз? Това е огромно постижение. Наистина огромно постижение", заяви Юнкер.

Той припомни, че процесът на присъединяване не е преминал без трудности и че някои държави членки са се противопоставяли на приемането на България и Румъния.

"Румъния и България станаха членове на Европейския съюз въпреки съпротивата на някои държави членки. Помня много добре кои бяха те, макар че самите те вече са забравили", посочи Юнкер.

Той отдаде признание и на политическите лидери, които са участвали в преговорите и са вземали решенията, необходими за европейската интеграция на двете страни.

Според него тогавашните министър-председатели са били изправени пред трудни избори, но са действали в интерес както на собствените си държави, така и на Европейския съюз.

Юнкер подчерта, че днес България, Румъния и останалите европейски държави споделят общи цели и амбиции.

"А сега, тъй като всичко това вече е история, а историята има значение, ние вървим в една и съща посока. Споделяме едни и същи възгледи, повече или по-малко, имаме общи цели и общи амбиции. Сега работим заедно", заяви той.

В заключение Юнкер отправи послание за европейското единство: "България, Румъния и Европа вървят заедно. Сега и завинаги".