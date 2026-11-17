Трима мъже от Кричим, подсъдими за побой над техен съгражданин, не се явиха на разпоредителното заседание по делото срещу тях в Районния съд в Пловдив. Пострадалият също не присъства в съдебната зала, тъй като се притеснява от поведението на подсъдимите и не желае да се среща с тях.

Сашо Мишев, Сашо Василев и Стефан Василев са обвинени в причиняване на средна телесна повреда на Мишо Радев. Тримата са пропуснали съдебното заседание по различни причини.

Според обвинението на 3 март мъжете са нанесли побой на пострадалия, вследствие на който той е получил счупване на челюстта и скулната кост. Уврежданията са квалифицирани като средна телесна повреда.

По информация на полицията нападението е извършено около 15:00 часа на обществено място в Кричим.

Първоначално във връзка със случая са били задържани двама мъже на 18 и 25 години.

Пострадалият Мишо Радев също не се е явил на разпоредителното заседание. Като причина е посочено, че намира подсъдимите за агресивни и избухливи и не желае да се вижда с тях.

Прокурор Любомира Вулджева е поискала промяна на мерките за неотклонение на тримата подсъдими.

От предоставената информация не става ясно какви са настоящите мерки за неотклонение на обвиняемите, както и дали съдът се е произнесъл по искането на прокуратурата.